Moradores da zona rural de Alto Horizonte denunciam que foram contaminados por metais pesados como chumbo e mercúrio, além de substâncias tóxicas como arsênio. O Ministério Público Federal (MPF) está investigando o caso e instaurou inquérito civil público para apurar os impactos ambientais, sociais e de saúde pública.\nO POPULAR procurou o grupo Lundin Minning, responsável pela mineradiora, para um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização deste texto.\nO empreendimento Mina Chapada voltado à extração de cobre e ouro, operado pela empresa Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A. (MMIC), atualmente sob controle do grupo Lundin Mining, é alvo das investigações.\nDe acordo com o MPF, dossiês técnicos e laboratoriais evidenciaram os diversos danos ao meio ambiente e à saúde. Entre elas, uma análise do Córrego Taqueral mostrou que há uma contaminação ativa de características ácido-metálicas, registrando pH de 4,1 (acidificação severa) e níveis de alumínio e ferro total superiores aos limites normativos, inviabilizando a vida aquática.