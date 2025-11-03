-Mini médico' goiano viraliza com discurso no Senado: Comunicação digital se tornou nossa aliada na (1.3331752)\nO goiano Davi Milhomem Giordani, de 6 anos, conhecido como "mini médico", viralizou na internet ao discursar no Senado. Ele e outras crianças participaram de uma sessão da Comissão de Direitos Humanos. Em sua fala, Davi comentou que a "comunicação digital se tornou nossa aliada na prevenção de doenças" (veja vídeo acima).\nPor meio das redes sociais, conseguimos disseminar informações importantes sobre saúde, doenças, condições médicas e sobre como ter uma vida mais saudável", disse o "mini médico".\nDavi Milhomem tem um perfil no Instagram, administrado pela sua mãe, Erica Silva. É na rede social que ela posta as dicas e alertas 'clínicos' do filho para milhões de seguidores. Atualmente, o perfil possui 2,9 milhões de seguidores e mais de 600 postagens, a maioria voltada para questões de saúde.