O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da estratégia de resgate vacinal contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a vacina na idade recomendada.\nA iniciativa, até então prevista para encerrar neste dezembro, continua até o primeiro semestre de 2026, com a campanha de vacinação nas escolas.\nA estimativa da pasta é vacinar cerca de 7 milhões de jovens nessa faixa etária que ainda não foram imunizados contra o HPV. Até dezembro de 2025, foram aplicadas 208,7 mil doses da vacina, sendo 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos.\nAGU pede recusa de ação goiana sobre recursos à Saúde por "erro insanável"\nUnião não contesta ação que questiona valores de repasses à Saúde em Goiás\nMinistério da Saúde confirma presença do vírus da Gripe K no Brasil\nA vacina contra o HPV é fundamental na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A estratégia de resgate contempla todos os cerca de 5.500 municípios brasileiros.