O subtipo do vírus influenza A H3N2, conhecido como 'Gripe K', foi identificado em amostras do estado do Pará, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em 12 de dezembro.\nA detecção foi registrada no Informe Epidemiológico da Semana 49, elaborado pela pasta com base nos dados da vigilância laboratorial. O vírus é o mesmo que motivou alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) por estar provocando um aumento atípico de casos no Hemisfério Norte.\nA 'Gripe K' chamou atenção internacional por apresentar sintomas semelhantes aos da gripe comum, mas com maior intensidade e duração. De acordo com o documento, foram identificados no Pará os subclados K e J.2.4, atualmente em circulação na América do Norte, Europa e Ásia. A circulação da cepa no Brasil, segundo o informe, se deu após o aumento de casos da gripe H3 sazonal, que já vinha sendo monitorado.