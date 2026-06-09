O Ministério da Saúde (MS) anunciou nesta segunda-feira (8) que vai interromper o uso no Sistema Único de Saúde (SUS) da vacina da dengue feita pelo Instituto Butantan. Segundo o ministro Alexandre Padilha, a decisão é temporária e foi tomada após identificação de 42 episódios de reações adversas “mais severas, que estão temporalmente associadas ao momento em que foi aplicada a vacina”.\nOs episódios incluem três casos graves, com duas mortes. O ministério afirma que ainda não há dados suficientes para vincular os óbitos à vacinação. A pasta afirma que 501.044 doses foram usadas no SUS, sendo que 417.432 vacinas foram aplicadas em profissionais de saúde de todo o País. Outras 83.612 doses serviram para estratégias de vacinação da população de 15 a 59 anos em Maranguape (CE), Nova Lima (MG), Botucatu (SP) e na região de Araguaína (TO).