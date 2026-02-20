Crianças foram baleadas pelo pai, que também era secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência. (Reprodução/TV Anhanguera)\nA missa de 7° dia de Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e do irmão Benício Araújo, de 8, netos do prefeito de Itumbiara, na região sul de Goiás, Dione José de Araújo, foi marcada por homenagens e emoção de amigos e familiares. A celebração aconteceu na Catedral Santa Rita de Cássia nesta sexta-feira (19) às 18h. As crianças foram baleadas pelo pai, que também era secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência.\nFamiliares, amigos e colegas de escola de Miguel e Benício estiveram na celebração homenageando as crianças que foram vítimas da tragédia. O momento foi de oração, comoção e homenagem para as crianças. Após a missa, um grupo de mães saiu em caminhada pelas ruas de Itumbiara em direção à casa do prefeito, como forma de solidariedade à mãe das vítimas, que recebeu diversos ataques nas redes sociais.