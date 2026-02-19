Netos do prefeito de Itumbiara serão lembrados em missa de 7º dia nesta quinta (19), na Catedral; no final de semana, colegas do jiu-jitsu e do futebol prestaram tributos às vítimas com orações e balões (Reprodução/Facebook Thales Machado)\nUma missa de 7º dia será celebrada nesta quinta-feira (19) em memória dos netos do prefeito de Itumbiara, no sul goiano, Dione José de Araújo, mortos pelo pai. Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e o irmão Benício Araújo, de 8, foram baleados pelo secretário do município, Thales Machado, de 41 anos, que tirou a própria vida na sequência.\nA celebração será realizada na Catedral Santa Rita de Cássia às 19h e deve reunir familiares, amigos e conhecidos dos meninos. Os irmãos Miguel Araújo Machado e Benício Araújo foram enterrados sob forte comoção no Cemitério Avenida da Saudade, em Itumbiara.