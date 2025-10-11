Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, missionária conhecida como Irmã Dina, morre em acidente (Arquivo pessoal /Micael Martins)\nOrlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, missionária conhecida como Irmã Dina de Jaraguá, no centro goiano, morreu junto com a filha e a neta em um acidente na BR-010, no Tocantins. A caminhonete em que elas estavam teria perdido o controle da direção e capotado na via, segundo informações do g1. Uma adolescente, bisneta da religiosa, está internada.\nO acidente aconteceu na sexta-feira (10) entre o povoado Príncipe e o município de Paranã. A Polícia Militar informou ao g1 que o motorista, de 56 anos, dirigia a caminhonete no sentido sul/norte, quando perdeu o controle, mas teve ferimentos leves.\nApós a colisão, Neide Martins Arruda Pardinho, de 54 anos, e Riianne Aguillene Arruda Pardinho, de 35, filha e neta da missionária, morreram no local do acidente. Já Orlandina e a adolescente, que é filha da Riianne, foram levadas para o Hospital Municipal de Paranã, mas devido à gravidade dos ferimentos, a idosa morreu na unidade de saúde, conforme afirmou a PM ao g1.