Orlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, missionária conhecida como Irmã Dina, morre em acidente (Arquivo pessoal / Micael Martins)\nOrlandina de Oliveira Arruda, de 74 anos, missionária conhecida como Irmã Dina de Jaraguá, morreu junto com a filha e a neta enquanto viajava para visitar a família na cidade de Lajeado, no Tocantins. O acidente aconteceu na BR-010, entre o povoado Príncipe e o município de Paranã.\nAo POPULAR, Micael Martins, neto de Orlandina, informou que a considerava como sua mãe, já que foi criado por ela, na cidade de Jaraguá, na região central de Goiás. “Está sendo muito difícil. Ela era muito amada e muito querida por muita gente. Muitas cidades vão ficar com lembranças boas dela. Ela era muito amorosa, mulher espetacular”, conta.\nÀ reportagem, o neto de Orlandina informou que ela tinha ido passear no Tocantins uma semana antes do acidente. “A família do Tocantins teve que vir aqui em Jaraguá resolver algumas coisas e ela veio junto. Ficaram dois dias aqui em Jaraguá e no terceiro dia eles voltaram de viagem para o Tocantins e dormiram em Minaçu”, explica.