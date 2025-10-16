-POP_MOCHILA_DINHEIRO_16_10_2025 (1.3324688)\nUma mochila com R$ 1 milhão foi encontrada dentro de um carro por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Goiânia. Conforme a Polícia Federal de Goiás (PFGO), durante a abordagem do suspeito, além do dinheiro foram encontrados também uma pistola e munições. O homem foi preso em flagrante.\nComo o suspeito não teve o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nDe acordo com a Polícia Federal (PF), o dinheiro foi sacado minutos antes da apreensão. Questionado, o suspeito alegou não saber a origem nem a finalidade do valor.\nEx-secretário de Palmelo é preso suspeito de desviar quase R$ 5 milhões da prefeitura\nPF faz megaoperação contra grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas em Goiás, DF e mais 8 estados\nDelegado e esposa são denunciados por fraudes de R$ 2,2 milhões em contratos de escolas, diz MP