Uma mochila com R$ 850 mil em espécie foi encontrada com um passageiro dentro de um ônibus em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia, informou a Polícia Militar. Segundo a PM, um homem foi autuado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro.
Como o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.
O caso aconteceu nesta sexta-feira (7). Conforme a PM, o ônibus, abordado pelo Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), foi localizado após compartilhamento de informações com serviço de inteligência da polícia.