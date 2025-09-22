A modelo Gabrielly Moreira, 16, foi encontrada morta, na sexta-feira (19), em uma casa em construção, no município de Pedra Branca, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como "morte a ser esclarecida".\nQuem era Gabrielly\nJovem dava os primeiros passos na carreira de modelo. Ela chegou a desfilar em eventos realizados em Fortaleza Quixadá, cidade que fica no sertão cearense.\nAdolescente conquistou o título de Rainha da Cavalgada, na Cavalgada dos Vaqueiros —festa tradicional do município de Pedra Branca—, na última edição do concurso. Ela também era dona do título de Rainha do Milho 2025.\nGabrielly fazia um curso de cortes de cabelos masculinos. A jovem mostrava a evolução do aprendizado em publicações nas redes sociais.\nEla cursava o ensino médio na Escola Elza Gomes Martins. A instituição lamentou a morte por meio de comunicado publicado no Instagram.