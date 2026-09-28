-Vídeo (1.3461485)\nO modelo brasileiro Ruan Castro desfilou no último sábado (26) na Semana de Moda de Milão, na Itália, um dos eventos mais importantes da indústria mundial. Nas redes sociais, o jovem celebrou a realização de um sonho de infância atribuiu a conquista a Deus, à perseverança e ao apoio da família após superar uma infância humilde no interior de Goiás.\nEm vídeo gravado no avião a caminho da Europa, Ruan afirmou "passar um filme na cabeça" ao recordar a própria trajetória. De origem simples, ele cresceu em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, antes de alcançar as passarelas internacionais (veja o vídeo acima).\nEle contou que, durante a infância, as seletivas de modelos não chegavam à sua cidade natal e ocorriam somente em Goiânia. Ao compartilhar fotos antigas, Ruan relatou que chorava para que a mãe o levasse aos testes e destacou que o incentivo dos pais foi decisivo para ser aprovado em todas as etapas na capital goiana.