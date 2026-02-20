O Mogno se localiza no terreno da sede da Justiça Federal em Goiás, estando sob responsabilidade da própria (Divulgação/TJGO)\nUm dos símbolos ambientais e afetivos do Setor Central de Goiânia, o mogno brasileiro (Swietenia macrophylla) plantado no fim da década de 1950 em frente ao antigo Casarão da Rua 20, será removido após laudos técnicos apontarem risco estrutural e possibilidade de queda. A retirada está programada para ocorrer em etapas entre os dias 21 e 22 de fevereiro; 28 de fevereiro; e 1º, 7 e 8 de março, podendo sofrer ajustes operacionais.\nA árvore foi plantada por estudantes da então Faculdade de Direito como um ato simbólico contra o desmatamento da espécie no norte do Estado, região que hoje corresponde ao Tocantins. Desde então, cresceu junto à história do imóvel, que já abrigou a primeira Reitoria da Universidade Federal de Goiás, o Repositório de Música da instituição e atualmente sedia a Casa da Memória da Justiça Federal em Goiás, segundo informações da Seção Judiciária de Goiás.