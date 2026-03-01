A extirpação do exemplar de mogno (Swietenia macrophylla King) situado na Rua 20 do Setor Central, em frente à Casa da Memória da Justiça Federal em Goiás, deve ocorrer no próximo final de semana (dias 7 e 8 de março), após remarcação do evento que ocorreria no dia 21 de fevereiro. A retirada da árvore, que possui mais de 15 metros de altura, copa amplamente desenvolvida e diâmetro na base superior a 2 metros, está para ser realizada entre às 8h e 18h dos dias citados, após acordo entre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável pela extirpação, e a concessionária de distribuição de energia, Equatorial Goiás.\nO acordo era necessário porque a Comurg avaliou que, tecnicamente, deveria haver o desligamento da rede de energia no local para que a retirada da árvore ocorresse de maneira segura. A companhia municipal não emitiu nota sobre o assunto, mas confirmou que a ação está marcada. Já a Equatorial Goiás informou que, após reunião com a Comurg, na última terça-feira (24), “ficou definido que a distribuidora realizará o desligamento temporário da rede elétrica e o rebaixamento da fiação”. “O serviço de extirpação arbórea na Rua 20 será executado pelas equipes da Comurg, com a segurança da rede desenergizada, nos dias 7 e 8 de março.”