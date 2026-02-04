-POP_Agressao_CMEI_040226 (1.3370081)\nUma monitora do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Francisco Neto Almeida das Neves Nascimento, em Ouvidor, no sudeste de Goiás, foi demitida depois de agredir uma criança. A agressão foi filmada por uma câmera de segurança (assista ao vídeo acima).\nO nome da monitora não foi divulgado, com isso O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa até a última atualização desta matéria. À repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, o prefeito da cidade, Cébio Nascimento (Podemos), disse que a prefeitura soube do caso por meio da Secretária de Educação, Shirley Helena de Almeida.\nProfessor de escola de futebol é preso suspeito de estuprar adolescente de 13 anos\nPolicial militar é denunciado após filmar sexo com adolescentes em Goiás, diz MP\nMãe e padrasto são presos suspeitos de torturar menina de 4 anos