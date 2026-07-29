O Brasil já tem uma capacidade avançada de monitorar as cadeias produtivas da soja e da carne bovina, mas precisa avançar na integração dos instrumentos disponíveis. Essa foi uma das conclusões de pesquisadores que analisaram 21 iniciativas de monitoramento e rastreabilidade socioambiental de dois dos principais produtos da agropecuária nacional.O resultado foi o estudo “Rastreando a Responsabilidade: fortalecendo o monitoramento do desmatamento nas cadeias de suprimento de soja e carne bovina do Brasil”, lançado nesta terça-feira (28) pela organização ambiental WRI Brasil. O objetivo é compreender a atual capacidade do Brasil em acompanhar as crescentes exigências do mercado internacional.Das 21 iniciativas estudadas, foram analisadas 10 voltadas à cadeia produtiva da soja e outras 11 adotadas na produção de carne bovina. Esses instrumentos buscam apoiar o monitoramento e a verificação dos processos de produção nos biomas Amazônia e Cerrado. A partir da análise e comparação entre as iniciativas, foram apontadas dez recomendações que podem melhorar os atuais instrumentos de controle e servir de orientação para políticas públicas.Entre as recomendações do estudo para o processo estão: adoção da propriedade rural como unidade de monitoramento; uso de fontes oficiais com dados governamentais e cientificamente validados; verificação da conformidade com o Código Florestal Brasileiro e ausência de violações relacionadas ao trabalho forçado; auditorias independentes de terceiros e publicação de relatórios de transparência; expansão do monitoramento para todos os biomas; assegurar que não tenha ocorrido desmatamento ilegal conforme o marco temporal de 2008; e promoção do desmatamento zero após agosto de 2020 de acordo com compromissos nacionais e exigências do mercado exterior.A diretora do Programa de Florestas e Uso da Terra no WRI Brasil, Mariana Oliveira, diz que a melhora da rastreabilidade pode influenciar um modelo de desenvolvimento territorial mais sustentável no campo. Os pesquisadores pensam que as orientações também podem integrar diferentes atores envolvidos na necessidade de rastreabilidade das cadeias produtivas, por meio de compromissos e responsabilidade compartilhada.