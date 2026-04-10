-MORADOR_MOTO_AQUARTICA_CAMPINORTE (1.3396870)\nUm morador chamou atenção nas redes sociais ao andar de moto aquática em uma avenida alagada após uma forte chuva que atingiu Campinorte, na região norte de Goiás (veja o vídeo acima). Em uma hora, foi registrado quase 30 milímetros de volume de chuva, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Campinorte para um posicionamento sobre o alagamento na região, mas não teve retorno até a última atualização da reportagem.\nA cena foi registrada na tarde de quinta-feira (9), na Avenida Lino Prado, próximo a um posto de combustíveis. Nas imagens, um homem aparece conduzindo a moto aquática pelo trecho da avenida tomado pela água e chega a fazer manobras, enquanto moradores ficam surpresos com a situação. Um carro chegou a ficar preso após a água ultrapassar a metade do veículo.