-POP_AgressaoAmendoeiras_080925 (1.3309610)\nUm homem de 59 anos foi espancado por um grupo de adolescentes, após reclamar que os garotos estavam jogando pedras em um pé de ingá para pegar as frutas e algumas pedras caírem dentro de sua residência. Testemunhas filmaram as agressões e acionaram a Polícia Militar (assista ao vídeo acima).\nAs agressões aconteceram na tarde do último sábado (6) no Parque das Amendoeiras, na região leste de Goiânia. O nome dos agressores não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a PM, os adolescentes estavam jogando pedras no pé de ingá para derrubar as frutas, porém algumas das pedras estavam caindo dentro da residência do homem, que saiu para reclamar. Nesse momento, ele foi espancado pelos menores.