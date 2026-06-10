-VIDEO PRÓPRIO COBRAS (1.3420468)\nThaís Alves Farias, moradora de São Luís de Montes Belos, gravou um vídeo que mostra duas cobras enroladas uma na outra em uma estrada de terra em Palminópolis. Ela, que trabalha com o transporte de leite, passava por uma estrada de terra quando se deparou com as serpentes (assista acima). Nas redes sociais, internautas passaram a especular sobre o comportamento das serpentes e levantaram a principal dúvida: “Estão brigando ou namorando?”\nCorreção: Inicialmente O Popular informou que Thaís Alves Faria mora em Palminópolis. A informação foi corrigida em 12/6 às 14h21.\nEm entrevista ao O POPULAR, o biólogo Edson Abrão explicou que as cobras mostradas no vídeo pertencem à espécie caninana e não são venenosas. Segundo ele, o comportamento observado pode ter diferentes explicações, como acasalamento, disputa por território ou disputa entre machos por uma fêmea.