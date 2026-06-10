-VÍDEO_COBRAS_ENROLADAS (1.3420361)\nThaís Alves Farias, moradora de Palminópolis, na região central de Goiás, gravou um vídeo que mostra duas cobras enroladas uma na outra. Ela, que trabalha com o transporte de leite no município, passava por uma estrada de terra quando se deparou com as serpentes (assista acima). Nas redes sociais, internautas passaram a especular sobre o comportamento das serpentes e levantaram a principal dúvida: “Estão brigando ou namorando?”\nEm entrevista ao O POPULAR, o biólogo Edson Abrão explicou que as cobras mostradas no vídeo pertencem à espécie caninana e não são venenosas. Segundo ele, o comportamento observado pode ter diferentes explicações, como acasalamento, disputa por território ou disputa entre machos por uma fêmea.\nGeralmente, quando ocorre uma disputa por território ou por uma fêmea, as serpentes ficam em pé [se erguem] pra fazer com que se pareça maior. Também pode se tratar de acasalamento, mas não conseguimos identificar pelo vídeo se uma das serpentes é fêmea nem se havia outra serpente por perto”, explicou o biólogo.