A cuidadora Juraci Batista Quintino disse ao POPULAR que Romilda, a menina milagreira de Piracanjuba, no Sul de Goiás, sempre atendeu seus pedidos. Ela afirma que a menina já a ajudou a conseguir emprego e no cuidado com pessoas doentes.
Tudo que peço para ela, ela me ajuda. Se eu peço um emprego ela me dá, se eu peço uma ajuda para um doente ela me dá força para ajudar essa pessoa. Eu tinha um cunhado que tinha câncer e toda vez que sentia dores ia lá levar balas para ela", contou Juraci.