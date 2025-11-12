A Justiça de Goiás acatou um pedido de urgência e determinou que uma moradora de um condomínio residencial no Setor Jardim Goiás, em Goiânia, seja proibida de frequentar as áreas de lazer e convivência do prédio após xingar e ameaçar de morte funcionários e membros da administração. No mesmo dia da decisão, a mulher reagiu e quebrou portas e vidros da área administrativa, ocasião em que uma funcionária ficou ferida, e a situação precisou da interferência da Polícia Militar, conforme o boletim de ocorrência.\nAo POPULAR, a moradora disse estar abalada e acrescentou que se internou de forma voluntária em uma clínica psiquiátrica. O advogado dela, Mateus Moreira, afirmou que trabalha para a “apuração da verdade e a proteção dos direitos de uma pessoa em manifesta condição de vulnerabilidade”, e que não irá se comentar sobre o caso no momento (veja a nota completa no final da matéria).