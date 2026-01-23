Segundo a Prefeitura de Goiânia, duas casas desabaram no Jardim Curitiba, na região noroeste da capital (Reprodução/TV Anhanguera)\nA moradora Nelice Francisca Barbosa relatou o desespero durante o desabamento que atingiu casas e deixou famílias sem moradia em Goiânia. Segundo ela, o deslizamento de terra aconteceu após um "grande estrondo", por volta das 23h30 de quarta-feira (21). O acidente ocorreu após as fortes chuvas que caíram no Jardim Curitiba, na região noroeste da capital.\nEu e meu filho estávamos vendo TV quando escutamos um barulho. Depois, de novo. Ele falou: 'Mãe, pulou alguém aqui dentro'. Em seguida, veio um estrondo muito grande. Quando ele abriu a porta, disse: 'Corre, vamos correr, mãe. A casa tá caindo'", contou à repórter Laysa Milograma.\nSegundo a Prefeitura de Goiânia, duas casas desabaram, duas foram interditadas e um carro foi arrastado para o leito do Córrego Caveirinha, no Jardim Curitiba. Ninguém ficou ferido. Nelice contou que ela e o filho, Iago Barbosa do Nascimento, correram, pediram socorro e, então, tudo começou a desabar.