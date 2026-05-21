-VÍDEO: Protesto feito por moradores (1.3413080)\nMoradores do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, colocaram fogo em pneus e bloquearam a Avenida Leopoldo de Bulhões no fim da tarde desta quinta-feira (21). O protesto ocorreu para cobrar a instalação de um semáforo na via após a morte de uma moradora atropelada na faixa de pedestres, registrada no dia anterior, de acordo com a Polícia Militar.\nAo POPULAR, o 1º tenente Cabral informou que a manifestação foi organizada por vizinhos da vítima, que motivados pela insatisfação, organizaram o ato que parou o trânsito na região.\nO protesto aqui foi a respeito de um acidente que ocorreu ontem. Uma senhora da vizinhança faleceu após ser atropelada na faixa de pedestre. Hoje, o pessoal resolveu fazer uma manifestação e obstruiu o fluxo da Avenida Leopoldo Bulhões”, afirmou o tenente.