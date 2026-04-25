A construção de rampas de acessibilidade em locais sem calçada, dando de encontro a lotes baldios, postes, muros e árvores, têm chamado atenção da população de Ceres. Moradores relatam que tais obras têm sido realizadas há cerca de um mês, concomitantemente ao recapeamento do asfalto de algumas ruas do município, e reclamam de mau uso do dinheiro público e falta de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Conforme a prefeitura, a obra tem sido motivada por exigência da Caixa Econômica Federal em um projeto de revitalização asfáltico, pois, sem isso, o recurso não seria repassado.\nO serviço tem sido conduzido empresa F Xavier Construtora Ltda, vencedora de duas licitações para a prestação de serviços de pavimentação em diversos setores – entre eles, Bouganville, Centro, Conjunto Bernardo Sayão, Jardim Petrópolis, Sara Ribeiro, Suíço, Tropical, Nova Vila, Morada Verde e Jardim Bela Vista. Os contratos firmados em março de 2024, nos valores de R$ 1,2 milhão e R$ 1,8 milhão, preveem a implantação de sinalizações horizontais e verticais, o que inclui as rampas de acessibilidade.