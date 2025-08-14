-Queima de fogos em condomínio (1.3300128)\nUm grupo de moradores de um condomínio em Paulista, no Grande Recife, no estado de Pernambuco (PE), comemorou a saída da síndica após um ano de gestão com uma queima de fogos. Vídeo divulgado nas redes sociais mostra um grupo de moradores batendo palmas, gritando e filmando a queima de fogos, que aconteceu fora da área do condomínio.\nProcurada pelo POPULAR, a ex-síndica Michelle Veras disse que a queima de fogos não foi uma supresa tão grande. "Eu não tinha noção de que isso aconteceria, até porque sempre foi um local que reclamou muito de barulho de vizinhos, então sempre teve essa demanda toda. Vou ter que ser realista: infelizmente é algo que síndico passa diariamente. Não sou a primeira e não vou ser a última. Infelizmente isso é algo que tende a acontecer. Atualmente na rede social tudo que se faz para chamar atenção ganha holofote, infelizmente", aponta.