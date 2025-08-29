-POP_CHUVA_SUDOESTE_290825 (1.3305856)\nAcredite! Em meio ao calorão, houve registro de chuvas em 11 cidades da região Sul e Sudoeste de Goiás. Moradores de Jataí e Serranópolis, municípios do sudoeste goiano, gravaram a chuva que chegou de surpresa no final da tarde dessa quinta-feira (29) (assista ao vídeo acima).\nAo POPULAR, o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, disse que a chuva e o vento registrados por moradores dessas cidades se deve à passagem de uma frente fria.\nOntem tivemos a passagem de uma frente fria ali pela região sudeste do Brasil e acabou que ela dispersou mais nebulosidade. Tivemos registro de muita nebulosidade no Mato Grosso do Sul e pela proximidade com a região do sudoeste goiano, tivemos a formação de áreas de instabilidade atuando em alguns municípios”, explicou.