Maria dos Santos Garcia, de 48 anos, está na enfermaria do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), depois de dias na unidade de terapia intensiva (UTI) e de passar cirurgia para conter hemorragia interna e extração do baço. Ela foi agredida pelo empresário Orion Dix Paranhos em 16 de junho e chegou a passar dois dias ao relento, sentindo dores, até ser acolhida por moradores da cidade.\nAssim que tiver alta, a mulher, dona de uma voz potente e que vive em situação de rua, passará o período pós-operatório em uma casa alugada por voluntários, que cobram amparo do poder público. Rozaura Romano, proprietária do Zazá Café, contou que encontrou Maria no dia 18 de junho, dois dias após o episódio, depois de ter recebido o vídeo que mostra o momento da agressão. “Fui tentar achá-la. Ela estava na beira do rio, em um buraco. Estava deitadinha, com os cachorros dela, mas sentia muita dor”, lembra. A empresária disse que perguntou do que ela precisava e a mulher respondeu que necessitava ir ao hospital.