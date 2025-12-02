Crianças tomam banho em lago de Senador Canedo (Reprodução/Tv Anhanguera)\nHá cerca de uma semana, parte da população de Senador Canedo sofre com a falta de água. Sem muitas alternativas, alguns moradores, buscam refúgio nos cinco lagos do Parque Boa Vista para tomar banho e encher tambores que são levados para as residências, enquanto outros estão comprando água potável para consumo.\nA causa, segundo a prefeitura, é resultado da falta de chuvas, e do rompimento de duas adutoras do sistema de captação do Ribeirão Bonsucesso, que atende cerca de 35% da cidade (veja a nota completa no final da reportagem).\nA população de Senador Canedo tem um histórico de sofrimento com falhas no abastecimento de água. No ano passado, a prefeitura inaugurou uma represa com capacidade para captar mais de 450 milhões de litros de água potável, para solucionar a crise hídrica.