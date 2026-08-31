-vídeo (1.3450537)\nUma nova manifestação organizada pelo grupo Goiânia Verde pede que a Prefeitura de Goiânia desista da supressão das gameleiras localizadas na Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no Setor Oeste. Alvo de três laudos técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), as árvores tiveram a condenação (apontada no primeiro documento) mantida na avaliação mais recente, após o segundo laudo ter considerado os exemplares saudáveis. A comoção aconteceu na manhã deste domingo (30) e contou com a presença de moradores da região Sul da capital.\nUm dos organizadores da manifestação, Luiz Gonzaga Lopes Filho, de 52 anos, argumenta que, visualmente, as gameleiras se mostram em bom estado e só precisam de manutenção. “A maioria dos moradores do entorno da praça é contra o corte e sabe que o verdadeiro caminho é o cuidado constante. Além de exuberantes, elas têm um valor sentimental enorme”, afirma Luiz.