Moradores do Setor Bueno, em Goiânia, criaram um abaixo-assinado contra as mudanças no trânsito anunciadas pela Prefeitura de Goiânia que prevê transformar em mão única um trecho da Avenida T-10, entre as avenidas T-3 e a 85. Como informou O POPULAR, ainda este ano, a via fará parte de um sistema binário tendo como correspondente a Rua T-55, e é o fluxo desta rua que mais preocupa os moradores, segundo a médica veterinária, Rachel Portas.\nO abaixo-assinado online foi criado na última quinta-feira (25) e conta, nesta segunda (29) com mais de mil assinaturas. Na página, é citado que a alteração impactará negativamente o cotidiano da região, uma vez que, segundo eles, a Rua T-55 já apresenta engarrafamentos frequentes e não teria capacidade de absorver o novo fluxo de veículos (Confira o texto completo do abaixo-assinado - clique aqui).