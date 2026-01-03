O prefeito Sandro Mabel (UB) iniciou sua gestão com promessa de acabar com a população em situação de rua até o fim de 2025. Na prática, concentrou-se em intervenções em pontos historicamente ocupados, como as praças Joaquim Lúcio, em Campinas, e Carlos Freitas, no Centro. A estratégia, no entanto, não eliminou essa população: provocou seu deslocamento para áreas próximas e uma circulação constante para evitar abordagens, sobretudo policiais. Nos relatos colhidos pelo POPULAR, o cotidiano segue marcado por violência, insegurança alimentar e dificuldades de acesso aos serviços de saúde.\nDesde o início, Mabel adotou postura de desocupação de locais amplamente frequentados por essas pessoas. Em maio, com a repercussão do caso em que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) impediu um banho solidário na Praça Joaquim Lúcio, o prefeito disse ao POPULAR que “a praça não é mais lugar para isso” e que colocaria as pessoas em um lugar digno. “E não é higienização, é humanização.”