Dispositivo usado para gravar a intimidade da família (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nUma família encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro de casa em Caldas Novas, no sul do estado. AO POPULAR, o delegado do caso, Rogério Moreira, contou que o suspeito de colocar a câmera dentro do cômodo da residência é amigo do filho da proprietária do imóvel. O jovem, de 19 anos, não está preso, mas responderá pelos crimes de registro não autorizado da intimidade sexual e participação de menor em cenas de sexo explícito ou pornografias.\nEle não está preso, foi cumprido mandado de busca domiciliar, que resultou na apreensão do aparelho celular [do suspeito]. A justiça negou o pedido de prisão”, disse.\nO caso aconteceu no bairro Mansões das Águas Quentes e foi descoberto no dia 29 de setembro. O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta quinta-feira (10).