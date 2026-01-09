-Tirolesa (1.3359115)\nUma ponte improvisada que ligava um distrito de Pirenópolis com o município de Vila Propício desabou durante uma forte chuva que aconteceu na região. Imagens feitas pela TV Anhanguera mostram um morador atravessando o trecho de tirolesa.\nEufrazio Camargo atravessa a ponte todos os dias para cuidar do gado que fica em sua propriedade no distrito de Lagolândia. “Nós temos que fazer outra casa para cá e abandonar porque não tem jeito. Agora vou ter que vir aqui de dois em dois dias porque a volta é muito grande e aí não tem jeito. Não posso abandonar meus ‘trem’”, disse em entrevista à TV Anhanguera.\nEm 2021, a ponte desabou pela primeira vez e, na época, os moradores construíram uma ponte improvisada com recursos próprios. A população utiliza a travessia para ir para escola, trabalhar, e fazer atividades diárias. Quando não conseguem atravessar a ponte, os moradores precisam dar a volta até chegar ao outro lado, caminho que leva uma hora para ser feito.