Moradores de Mozarlândia, Araguapaz, Goianésia e Rubiataba registraram chuvas no fim da tarde deste domingo (14), em Goiás. Vídeos enviados à TV Anhanguera mostram a ocorrência de chuvas isoladas, tanto em áreas urbanas quanto rurais.
De acordo com o Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas são causadas pela umidade vinda da região Norte do Brasial. As chuvas devem continuar ocorrendo de forma isolada, irregular e de curta duração, informa.
O boletim do Cimehgo aponta ainda que a massa de ar frio deve manter algumas cidades com céu nublado e pode provocar novas chuvas nesta segunda-feira (15).