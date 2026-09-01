-VÍDEO: Moradores registram chuvas no sul de Goiás; veja cidades (1.3451343)\nApós dias de calor intenso e baixa umidade do ar, moradores registraram chuvas em cidades do sul e sudoeste de Goiás nesta terça-feira (1º). Há registros em municípios como Itumbiara, Goiatuba, Doverlândia, Aporé, Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis e Caiapônia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mudança no tempo é provocada pelo aumento da umidade e da nebulosidade sobre o estado, que favorece a ocorrência de chuvas e rajadas de vento, principalmente na região sudoeste. As imagens foram divulgadas pela TV Anhanguera (veja o vídeo acima).\nAlém dos registros feitos por moradores, estações meteorológicas do Inmet também apontaram volumes expressivos de chuva em localidades de Jataí. Segundo a meteorologista Elizabete Alves, foram registrados acumulados de 25,8 milímetros, 30 milímetros e até 35,8 milímetros em diferentes pontos do município. Também houve registro de chuva em São Simão, Paraúna e outras localidades do sudoeste goiano.