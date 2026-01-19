-APAGAO_GOIANIA (1.3363210)\nMoradores nos setores Coimbra, Oeste, Jardim América e Centro de Goiânia relataram apagão na distribuição da energia elétrica na noite deste domingo (18). Imagens mostram ruas, casas e prédios totalmente no escuro (veja acima). A falta de luz ou quedas de energia também foram registradas em outros bairros de regiões diferentes da capital.\nPor telefone, um atendente da companhia disse que está havendo um alta demanda de pedidos emergências devido à falta de energia na localidade. Em nota, a Equatorial, responsável pela distribuição de energia no estado, informou que, às 21h55 de domingo (18), foi registrado o desarme de um equipamento na Subestação Xavantes, o que provocou a interrupção no fornecimento de energia. De acordo com o comunicado, o serviço foi restabelecido de forma gradativa e normalizado integralmente às 22h40 (leia nota na íntegra abaixo).