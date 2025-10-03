-niquelandia_fogo_queimada.mp4 (1.3319912)\nOs moradores de Niquelândia, no Entorno do Distrito Federal, estão preocupados com os focos de queimadas na região. Nas redes sociais, vários habitantes registraram a fumaça e os pontos de incêndio. O Corpo de Bombeiros informou ao POPULAR que o fogo está sendo combatido por oito militares na linha de frente e que os focos estão sob controle.\nA moradora Fernanda Cardoso, de 35 anos, contou ao POPULAR que há cerca de duas semanas há focos de incêndio fora da área urbana da cidade. Ela ressaltou que à noite a situação se agrava, pois o ar fica 'parado'.\nEstou tomando antialérgico por conta da fumaça. Meus filhos também estão ruins",disse Fernanda Cardoso.\n- niquelandia_serra_queimada.mp4 (1.3319915)\nFernanda Cardoso também disse que a fumaça está 'por toda a cidade' e que os focos de incêndio são 'uma preocupação de todos'. Outro morador fez uma postagem com a fumaça ao fundo e escreveu: 'Onde nós vamos parar, senhor?'. Um terceiro postou: 'Só Deus para ter misericórdia de nós'.