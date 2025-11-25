O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), citou a prisão de Lula (PT) em 2018 ao determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra sua pena na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.\nNa decisão, o magistrado determina que Bolsonaro deve permanecer na sala de Estado-Maior do prédio da PF. Ele cita um processo no Supremo de 2019, relatado pelo ministro Edson Fachin, que confirmou a permanência de Lula preso numa sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.\nMoraes, porém, errou o número da ação, referindo-se à petição 8.213/PR, quando na verdade o caso de Lula estava na petição 8.312/PR.\nPF apreende pen drive em banheiro na casa de Bolsonaro e cópia de petição contra Moraes\nCid implica Bolsonaro em planos golpistas e cita pressão por relatório contra urnas