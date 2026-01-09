Biomédica consolidou sua carreira como uma das principais referências em biomedicina estética no Centro-Oeste. (Reprodução/ Instagram Christiane do Valle)\nO setor de saúde e estética de Goiás amanheceu em luto nesta sexta-feira (9). Faleceu em Goiânia a biomédica citopatologista e empresária Christiane do Valle, fundadora e diretora técnica do Instituto de Medicina Diagnóstica (IMD Laboratório). A empresária e gestora de saúde que enfrentava uma batalha contra o câncer deixou um legado na medicina diagnóstica e associativista.\nChristiane do Valle era conhecida pelo pioneirismo e pela atuação no setor de saúde em Goiânia, sempre buscando atualização em congressos nacionais e internacionais. A biomédica consolidou sua carreira como uma das principais referências em biomedicina estética no Centro-Oeste.