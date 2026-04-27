-VÍDEO IRMÃ (1.3403065)\nA irmã Rita Cecília Coêlho, ex-diretora da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, morreu nesta segunda-feira (27) aos 83 anos. A informação foi divulgada pelo próprio hospital, onde ela estava internada desde o dia 11 de abril por causa de um quadro de sepse urinária.\nDurante todo o período de internação, foram adotadas as medidas terapêuticas e de suporte adequadas, conforme os protocolos médicos vigentes. Apesar de todos os esforços da equipe assistencial, o quadro clínico apresentou evolução desfavorável. Ela faleceu na manhã de hoje, por volta das 7h20”, comunicou a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis.\nNas redes sociais, a Diocese de Anápolis lamentou a morte da irmã, religiosa das Irmãs Franciscanas de Allegany. “Neste momento de dor, nosso clero e todo o povo de Deus se unem em oração, agradecendo a Deus por sua vida e missão, marcadas pela dedicação e serviço”, diz a publicação.