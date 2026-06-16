A jornalista Elma Assis Cândido morreu nesta segunda-feira (15), em Goiânia, aos 60 anos. Formada pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Elma integrou a redação do O POPULAR entre 1995 e 1999, onde se destacou na cobertura de fatos policiais e do interior do estado. Após o período no jornal, a profissional construiu carreira em Brasília na área de comunicação institucional, com passagens por diversos ministérios e órgãos federais.\nAo POPULAR, o jornalista e amigo de longa data Sidney Pimentel afirmou que a notícia de sua morte surpreendeu familiares e amigos. Segundo ele, a jornalista estava com câncer, diagnóstico que, conforme as informações repassadas pela família ao grupo de amigos, teria sido descoberto há poucos dias.\nNinguém sabia. Foi uma informação que ela manteve restrita. Parece que ela descobriu há poucos dias e isso foi fulminante”, relatou.