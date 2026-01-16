A médica e ex-diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM-UFG), Eleuse Machado de Britto Guimarães, morreu nesta sexta-feira (16), em Goiânia. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nO Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) e a Diretoria do Sindicato dos Docentes da UFG (Adufg) lamentaram em nota a morte da médica que era pediatra e tinha doutorado pela Universidade de São Paulo (USP).\nMorte de professor de vôlei durante aula causa comoção nas redes sociais\nMorre o jornalista Everton Ferrari em Goiânia\nMorre Sérgio Luiz, o Príncipe da geração do tetra do Vila Nova\nEleuse Machado era professora emérita e foi diretora da Faculdade de Medicina da UFG (1994-2002). Ela trabalhou como professora da Faculdade de Medicina da UFG por 39 anos, até sua aposentadoria, em 2004, e deu aulas também na Faculdade de Educação (FE) e no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). Em 2015, recebeu o título de Professora Emérita da UFG, em razão dos relevantes serviços prestados à instituição.