Hélio Antônio de Oliveira (Arquivo pessoal/Gabriel Souza Oliveira Neto)\nO advogado Hélio Antônio de Oliveira, de 68 anos, morreu em Goiânia após sofrer uma parada cardíaca, segundo o neto dele, João Gabriel Souza Oliveira Neto. Ao POPULAR, o neto explicou que Hélio Antônio era atual presidente da Associação de Moradores do Jardim Nova Esperança e um dos fundadores do bairro. Ele foi enterrado nesta sexta-feira (27), no Complexo Vale do Cerrado.\nMeu vô era um exemplo de homem que deixou sua marca de alegria, companheirismo e fraternidade na comunidade. Foi responsável por trazer o asfalto ao bairro. Pelo menos 80% da população do bairro conhecia ele. Também gostava de obras de arte. Qualquer pessoa que precisasse de um advogado procurava ele. Além de advogado, era um historiador. Um homem simples, porém, de fartura. Gostava de ir aos jogos do Goias e era fanático pelo time”, ressaltou João Gabriel.