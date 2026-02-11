O advogado Fabrício de Melo Barcelos Costa, de 42 anos, morreu nesta quarta-feira (11), em Goiânia. A informação foi confirmada pelo escritório Lara Martins Advogados, do qual era sócio-fundador. A causa da morte e os detalhes sobre o velório e o sepultamento não foram divulgados.\nEm nota, o escritório destacou que Fabrício era uma pessoa “brilhante como jurista, inesquecível como amigo”.\nParceiro de caminhada e exemplo de caráter, generosidade e compromisso com tudo em que acreditávamos. Fica a saudade, a gratidão e a honra de ter caminhado ao seu lado”, escreveu a empresa.\nNas redes sociais, amigos, colegas de profissão e clientes lamentaram a morte. “Fabris, vc foi gigante ❤️ Uma risada inesquecível”, comentou uma internauta. “Poxa, Fabrício. Descansou. Deixa um legado que será lembrado para sempre. Meus sentimentos aos LMs, família e amigos”, publicou outro.