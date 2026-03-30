Amado Olímpio Rosa, de 94 anos (Instagram / Câmara Municipal de Mara Rosa)\nO ex-prefeito e ex-vereador da cidade de Mara Rosa, Amado Olímpio Rosa, de 94 anos, morreu nesta segunda-feira (30), segundo a Câmara Municipal da cidade. A Prefeitura de Mara Rosa decretou luto de três dias em memória do ex-político, que, segundo o município, “deixou relevante legado administrativo, social e comunitário”. A causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem.\nUma postagem feita pela Câmara Municipal da cidade, publicada nesta segunda-feira (30), comunica a morte do ex-político. “A Câmara Municipal de Mara Rosa manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito e ex-vereador Amado Olímpio Rosa, ocorrido no dia 30 de março de 2026”, informou parte da nota.\nA postagem ainda ressalta que Amado Olímpio dedicou grande parte da vida ao serviço público. “Homem público dedicado, deixou sua marca na história do nosso município, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento de Mara Rosa”, informou outra parte da nota.