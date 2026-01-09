Morreu aos 100 anos o advogado e jornalista Galeno Godoy Garcia, na madrugada desta sexta-feira (9). A informação foi divulgada e confirmada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Jataí.\nO POPULAR tentou contato com familiares para confirmar a causa da morte, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria. Segundo a OAB Jataí, o velório foi realizado às 8h, no Memorial Municipal de Jataí. O sepultamento está previsto para 17h do mesmo dia.\nGaleno nasceu em 8 de agosto de 1925, em Jataí, e completou 100 anos em 2025. Ele era formado em Direito e Jornalismo pela Universidade de São Paulo (USP), em 1952. De acordo com informações da Prefeitura de Jataí, Galeno atuou por mais de seis décadas na advocacia pública como procurador do estado de Goiás, além de exercer a advocacia privada. Também teve atuação na política local, onde foi vereador e vice-prefeito.