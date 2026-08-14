O vereador morreu após complicações decorrentes de uma cirurgia, em Brasília. (Reprodução/Instagram de João do Sindicato)\nO vereador de Planaltina de Goiás e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Planaltina (SINDIPLAG), João Edson Pereira de Carvalho, conhecido como João do Sindicato, morreu aos 51 anos nesta quinta-feira (13), em Brasília. Segundo informações da câmara do município, ele estava internado no Hospital Santa Lúcia na capital federal e não resistiu a complicações no período pós-operatório de uma cirurgia para retirada de um tumor nas costas.\nO velório começou nesta sexta-feira (14), a partir das 18h, na Câmara Municipal de Planaltina. O sepultamento está marcado para sábado (15), às 9h20, no Cemitério Redenção, em Planaltina.\nA morte provocou comoção em Planaltina, especialmente entre servidores públicos, colegas de Câmara e pessoas que acompanharam a trajetória sindical do vereador. A Câmara Municipal, a Prefeitura de Planaltina e autoridades locais divulgaram notas de pesar e destacaram a atuação de João na defesa dos trabalhadores e do serviço público (veja as notas completas ao fim da matéria).