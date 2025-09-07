O teólogo e professor Arcângelo Scolaro morreu aos 74 anos, em Goiânia, na madrugada de sábado (6). A morte dele foi divulgada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), câmpus Cora Coralina, na cidade de Goiás, onde ele foi docente; e pela diocese do município. Segundo a diocese, Scolaro estava internado na capital para tratamento de um câncer.\nNatural do Rio Grande do Sul, Arcângelo Scolaro se graduou em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, filosofia pela Universidade de Passo Fundo e fez doutorado em ciências da religião pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. A UEG, por nota, destacou a atuação do professor.\nProfeta, professor, pai e poeta dos movimentos sociais e de uma Igreja que se faz povo. Gratidão por deixar um legado de respeito ao próximo e de muita sensibilidade. Arcângelo é daqueles sujeitos que viu onde a vista alcança, para lembrar Guimarães Rosa. Presente sempre em nossa UEG Cora Coralina", destacou a universidade.